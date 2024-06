Gigi D'Alessio a Domenica In, chi è il cantautore? Età, la nuova compagna, i (quasi) 6 figli, la separazione da Anna Tatangelo e la carriera

Gigi D'Alessio oggi, 2 giugno, ospite dell'ultima puntata di Domenica In. Saranno tantissimi gli ospiti che arriveranno nel salotto di Rai 1 per raccontarsi a Mara Venier e ai suoi telespettatori, tra loro anche il cantautore partenopeo, scopriamo dunque qualcosa in più su Gigi D'Alessio.