Domenica In, oggi (2 giugno) l'ultima puntata: da Gigi D'Alessio a Valeria Golino, gli ospiti di Mara Venier

Ultimo appuntamento con Domenica In. Oggi, 2 giugno dalle 14.10 su Rai 1, Mara Venier è pronta ad aprire di nuovo le porte del salotto degli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Vediamo dunque le anticipazioni e chi saranno gli ospiti di oggi, domenica 2 giugno.

Domenica In, gli ospiti dell'ultima puntata

Gigi D'Alessio sarà protagonista di un ampio spazio nel quale si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi e con il singolo 'Fra', che dà il nome al suo nuovo album uscito da pochi giorni e già in vetta alle classifiche.

Christian De Sica e Angela Finocchiaro interverranno per presentare il film “Ricchi a tutti i costi”, in uscita sulle piattaforme digitali il 4 giugno per la regia di Giovanni Bognetti.

Valeria Golino, nel ruolo di regista, sarà ospite in studio insieme a Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia per presentare il film “L'Arte della gioia”, tratto dal romanzo postumo della scrittrice Goliarda Speranza e uscito nelle sale cinematografiche il 30 maggio.

Cristiano Malgioglio si esibirà con il suo nuovo singolo “Fernando”, accompagnato da otto ballerini. Ancora musica con il cantautore partenopeo Rosario Miraggio che canterà il brano 'Due minuti', feat. AKA7even.