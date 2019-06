Maturità, Salvini attacca il critico Tomaso Montanari: «Snob e di sinistra»

«Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e chieda scusa all'Italia». Lo dichiara il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini che attacca Tomaso Montanari , storico dell'arte e saggista fiorentino. Un suo testo è stato selezionato per la prova scritta dell'esame di maturità.

Si può dire che il #maestro Scespirelli era un insopportabile mediocre, al cinema inguardabile? E che fanno senso gli alti lai della Firenzina, genuflessa in lutto o in orbace, ai piedi suoi e dell’orrenda Oriana? Dio l’abbia in gloria, con Portesante e quel che ne consegue. Amen — Tomaso Montanari (@tomasomontanari) 16 giugno 2019

Tomaso Montanari, critico d’arte, professore a Siena e “antifascista sempre” come rivendica spesso, aveva scritto su Twitter poco dopo la morte del regista Franco Zeffirelli : «Si può dire che il #maestroera un insopportabile mediocre, al cinema inguardabile? E che fanno senso gli alti lai della Firenzina, genuflessa in lutto o in orbace, ai piedi suoi e dell’orrenda? Dio l’abbia in gloria, con Portesante e quel che ne consegue. Amen».