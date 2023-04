Mattarella ad Auschwitz: «Crimine senza oblio e perdono. I regimi fascisti consegnarono i cittadini ai carnefici»

«Un luogo dell'orrore». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella visitando i padiglioni del campo nazista in Polonia di Auschwitz. Il capo dello Stato si è trattenuto in raccoglimento davanti al muro della morte dove venivano fucilati i prigionieri. «Già studiarlo, e l'ho fatto molto a lungo, è impressionante ma vederlo è un'altra cosa. È già straziante leggere e vedere nei video le testimonianze, ma vederlo è un'altra cosa, che dà la misura dell'inimmaginabile. Vedere quelle scarpe, vedere quelle scarpette dei bambini, dei neonati sono cose inimmaginabili e bisogna continuare a ricordare e bisogna ricordare che quello che vediamo è una piccola parte», ha detto Mattarella. Le scolaresche in viaggio con Mattarella ad Auschwitz sono quelle del Liceo Scientifico-Classico-Scienze umane Leonardo da Vinci di Terracina (Latina), Liceo Classico Rinaldini - Ancona, Liceo G.A. Pujati - Sacile (Pordenone).

Bucci commossa

«La speranza io non l'ho mai persa e non penso che il Novecento andrà mai dimenticato, è un secolo troppo importante per dimenticarlo, quindi anche la memoria della Shoah sono certa che continuerà, nessuno dimenticherà mai». Lo ha detto parlando con i cronisti commossaTatiana Bucci, sopravvissuta all'Olocausto, che con la sorella Andra sta accompagnando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua visita ad Auschwitz. Probabilmente - osserva una giornalista - anche grazie a persone che come voi continuano a conservare la memoria. «Probabilmente sì», replica Bucci. «Anche grazie a persone come noi - aggiunge - anche se oramai siamo pochi, ma fa parte della vita. Ho fatto la mia parte, da quel lato sono tranquilla e conto di continuare fino a quando la salute me lo permetterà».