Draghi: «Ad aprile 500 mila vaccini al giorno. AstraZeneca? Nessun dubbio, io lo farò»

Mario Draghi in conferenza stampa ha annunciato che ad aprile in Italia si arriverà a somministrare 500mila vaccini al giorno. «La campagna delle vaccinazioni ha subito un rallentamento, ma non è stato disastroso - ha detto il premier -. La disponibilità in futuro a vaccinarsi possiamo stimarlo nei prossimi giorni, pensiamo ad esempio alla vicenda Astrazeneca, credo che alla fine sarà la razionalità degli italiani a decidere. L'obiettivo è di arrivare a 500mila dosi a metà aprile, siamo arrivati ora a 165mila, a giugno contiamo di aumentare ancora». Draghi ha spiegato che si sta andando verso la massima capillarità dei siti vaccinali che si «conta di aumentare ancora».

APPROFONDIMENTI NEWS Dl Sostegni approvato, Draghi: «È momento di dare soldi.... IL GOVERNO Cartelle, rottamazione fino a 5mila euro (con il tetto), reddito di... ITALIA Mario Draghi in conferenza stampa: approvato il decreto sostegni

Dl Sostegni approvato, Draghi: «È momento di dare soldi. Da 8 aprile 11 miliardi a imprese. Scuola riaperta appena possibile fino a I media»

Draghi: «AstraZeneca? Nessun dubbio, io lo farò»

Draghi ha inoltre annunciato che sarà vaccinato con AstraZeneca. «Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata» tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni, «lo farò e farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l'ha fatto l'altro ieri a Londra, non c'è nessun dubbio, nessuna prevenzione».

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA