Marcello Minenna (M5s) saluta il ruolo di Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: «Grazie per questi anni»

«Grazie a tutte le persone di Adm, auguro un buon lavoro al mio successore». Con queste parole, Marcello Minenna ringrazia l'Agenzia ringrazia delle Dogane e dei Monopoli per il ruolo svolto nell'ente come Direttore generale in questi anni. Il ruolo di Minemma sarà preso da Roberto Alesse, già presidente della Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo sciopero, a cui l'ex Direttore generale ha fatto un sincerio augurio.



«Ci tengo a rinnovare il mio speciale ringraziamento alle colleghe e ai colleghi che in questi tre anni hanno lavorato con passione consentendo all’Agenzia di raggiungere risultati importanti, di supportare le aziende nelle loro attività produttive, di garantire la sicurezza e il contrasto all’illegalità con risultati concreti e misurabili anche nell’incremento delle entrate dell’Erario. Concludo il mio mandato come un servitore dello Stato e delle Istituzioni, con la soddisfazione di aver lasciato l’Agenzia meglio di come l’abbiamo trovata: più moderna ed efficiente. Auguriamo buon lavoro al prossimo Direttore Generale, Roberto Alesse, al quale assicuro che faremo di tutto per garantire un passaggio di consegne ordinato e lineare».

Chi è Marcello Minenna

Marcello Minenna è nato a Bari il 26 dicembre del 1971. È un civil servant, economista esperto in matematica finanziaria e per tre anni Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.