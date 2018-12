Manovra, la fiducia domani notte. Caos al Senato: Pd e Leu lasciano la commissione

Il maxiemendamento alla manovra sarà presentato domani alle 16 in aula al Senato, e il governo porrà la questione di fiducia. Lo riferiscono Luca Ciriani (Fdi) e Loredana De Petris (LeU), dopo la conferenza dei capigruppo. Il calendario votato a maggioranza, senza l'ok dell'opposizione, prevede che inizi subito la discussione in Aula: dunque la commissione termina i lavori senza aver fatto neanche un voto. Alle 22 di domani sono previste le dichiarazioni di voto e alle 23 il voto di fiducia che terminerà intorno alla mezzanotte.

Oggi il Pd e Leu hanno abbandonato la commissione Bilancio del Senato durante i lavori sulla manovra dopo che il presidente Daniele Pesco (M5S) ha annunciato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e nemmeno per organizzare l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. «La commissione è totalmente inutile, quindi vado in Aula. Il governo non vuol fare lavorare la commissione», ha spiegato Vasco Errani (Leu).

Manovra, Di Maio: «Aumento dell'Iva tutte sciocchezze»

Il maxiemendamento alla legge di bilancio arriverà con ogni probabilità domani in Aula al Senato. Solo domani, intorno all'ora di pranzo, si stima possa essere pronto il maxiemendamento su cui il governo porrà la fiducia, con la versione finale della manovra, comprese le modifiche annunciate dopo l'accordo con l'Unione europea.



