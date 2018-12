Manovra, accordo condizionato: la Commissione vigila sul testo ora in Aula

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ognuno la interpreterà a modo suo». La previsione fatta ieri sera dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è rivelata azzeccata. La procedura d’infrazione non c’è. O meglio la Commissione sospende il suo giudizio e lo rinvia a gennaio. Importante sarà quindi leggere il testo della manovra e seguire l’iter e di approvazione. Soprattutto se saranno congelati i due miliardi di euro di spesa che sino all’ultimo hanno tenuto sul filo la trattativa con Bruxelles.LEGGI ANCHE Ok Ue sulla manovra, Conte in Senato: contenuti e tempi non cambiano Nella conferenza stampa la Commissione Ue ha spiegato, per bocca del vicepresidente Valdis Dombrovskis che «la soluzione sul tavolo non è ideale, non dà una soluzione a lungo termine per i problemi economici italiani, ma ci consente di evitare per ora di aprire una procedura per debito, posto che le misure negoziate siano attuate pienamente. Se le cose dovessero andar ma.e potremmo rivedere le nostre valutazioni a gennaio».