Lucia Ronzulli, busta con un proiettile diretta a lei intercettata dalla polizia. Meloni: «Grave gesto intimidatorio»

Le forze dell'ordine, a quanto si apprende, hanno intercettato una busta con un proiettile e delle minacce indirizzate alla capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli.

Le parole di Meloni

«Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime a nome suo e del Governo solidarietà alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute e, al contempo, condanna fermamente il grave gesto intimidatorio». Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

La solidarietà di Salvini

Anche Matteo Salvini ha espresso il suo pensiero di vicinanza. «Solidarietà all'amica Licia Ronzulli: le minacce non spaventano né lei né il governo.

La vicinanza di Forza Italia

Solidarietà a Licia Ronzulli anche da diversi esponenti di Forza Italia. «Mi auguro che venga fatta piena luce su questa vicenda inquietante e che chi si è reso responsabile di questo gesto venga individuato quanto prima», ha detto Dario Damiani. «La violenza non ci ha mai fermato e non ci fermerà. Andiamo avanti insieme, facendo valere le nostre idee, le nostre proposte e il nostro impegno per gli italiani» ha dichiarato Daniela Ternullo. «Desidero esprimere la più sentita solidarietà alla presidente Ronzulli per le minacce ricevute, con la consapevolezza che episodi come questo la spingeranno a proseguire la sua azione politica con ancor più tenacia e determinazione», ha affermato il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini. «Un gesto vile e preoccupante - ha commentato Pierantonio Zanettin -, che richiede una condanna unanime. Azioni come queste devono essere un monito a tenere alta l'attenzione affinché le differenze politiche non si trasformino in intolleranza o, peggio ancora, in violenza».

«Sono vicino alla presidente Licia Ronzulli - ha detto Adriano Paroli - per le inqualificabili minacce ricevute. Intimidazioni che rappresentano un attacco a lei e alle istituzioni ed evocano azioni che ci fanno tornare indietro a periodi bui della nostra storia». «Si tratta di un gesto inquietante e insopportabile - ha detto Roberto Rosso -, che ci lascia sgomenti ma nello stesso tempo ci spinge a proseguire con ancora più determinazione le nostre battaglie di libertà. L'odio non può e non deve trovare spazio nel nostro confronto politico». Per Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio della Camera, si tratta di un episodio gravissimo «che va condannato con assoluta fermezza». «Intimidazioni che rappresentano un attacco a lei e alle istituzioni ed evocano azioni che ci fanno tornare indietro a periodi bui della nostra storia».