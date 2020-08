Coronavirus, Luca Zaia: «Senza i centri migranti non avremmo focolai di Covid-19»

Mascherine e distanziamento sui treni, grande polemica in Italia con Frecciarossa che ha annunciato per il prossimo weekend già il sold out sui treni da Milano verso il Centro-Sud. Oggi nel dibattito si inserisce anche Luca Zaia, ospite dell'assemblea di Confcooperative a Padova: «Con il governo è stato firmato un accordo con le parti sociali contenuto nel Dpcm del 13 aprile, in cui si dice che chi sta nel comparto produttivo a distanza inferiore di un metro indossa la mascherina, chi sta a distanza maggiore di un metro non usa la mascherina; non si capisce perché gli stessi lavoratori che stanno vicini con la mascherina al lavoro non possono stare vicini con la mascherina anche sui mezzi di trasporto».

Zaia, l'attacco sui centri migranti. I focolai nelle caserme e nelle strutture per i migranti in Veneto sono «la prova provata che questi immigrati ospitati, anche senza titolo, devono essere mandati a casa». Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia secondo il quale «se non avessimo queste strutture non avremmo avuto focolai». «Siamo riusciti anche nelle case di riposo ad avere contagio zero - ha aggiunto - Questi ragazzi in perfetta forma fisica dovevano stare più attenti».



Zaia: avviata in Veneto sperimentazione vaccino

«È partita la sperimentazione del vaccino contro il Covid-19. Avrà delle tempistiche e ci porterà al prodotto finale», lo ha affermato Luca Zaia, nella conferenza stampa di oggi, alla quale hanno preso parte anche il rettore dell'Università di Verona e i ricercatori del Centro Ricerche Cliniche. «È un momento molto importante questo. Tutto il mondo sta lavorando in maniera attentissima e velocemente», interviene il rettore dell'Università di Verona, Pier Francesco Nocini. «Sono 25 i vaccini oggi testati al mondo. Abbiamo già delle idee e dei dubbi da portare avanti. Più riusciamo a testare più avremo notizie certe. Inizieremo a metà agosto la fase 1. È il momento di fare squadra», conclude. «Lo studio prevede la somministrazione a circa 90 volontari sani di tre dosi diverse. Completata la prima parte si passerà a somministrare il vaccino a persone più fragili, sopra i 65 anni. I soggetti saranno seguiti per circa 6 mesi. La sperimentazione si concluderà entro marzo dell'anno prossimo», ha specificato il professor Milleri.

Zaia: parte fondi europei a cooperative

Da parte delle cooperative sociali «il contributo è stato essenziale durante il lockdown soprattutto nel comparto della sanità». Lo ha affermato stamani a Padova il presidente del veneto, Luca Zaia, intervenendo all'assemblea regionale di Confcooperative Veneto. Zaia ha quindi annunciato che «se e quando arriveranno i fondi europei una parte di queste risorse varranno destinate dalla Regione Veneto alle cooperative». Ha poi ricordato i passaggi complicati degli ultimi anni, dalle alluvioni, alla tempesta Vaia, la tromba d'aria sulla Riviera del Brenta e infine la Pandemia: «Ce la siamo cavata bene - ha detto - ognuno di noi nella squadra ha fatto al meglio il proprio lavoro».

