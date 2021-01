Lombardia in zona rossa, Moratti: «Speranza la sospenda per 48 ore»

La Lombardia continua a ribellarsi alla decisione governativa di collocare la regione in zona rossa per l'alto numero di contagi di coronavirus. Sospendere per 48 ore l'ordinanza che colloca la Lombardia in zona rossa in attesa dei dati di martedì che certificheranno «il minor grado di rischio». È quanto chiede il vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, al ministro della Salute Roberto Speranza. «La revisione sollecitata per martedì - spiega Moratti - potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della Lombardia. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una conferma definitiva per l'intera Regione a seguito del ricalcolo aggiornato degli indici che il 16 gennaio a Regione Lombardia risulterebbe di 1,01».

«Pensare di ripartire senza la Lombardia è impossibile, è il cuore pulsante del Paese, quei numeri (i parametri per stabilire le fasce di colore, ndr), li abbiamo condivisi insieme, rispettiamoli», è il commento del ministro Francesco Boccia su Rai Tre a Che tempo che fa. «Mi sento spesso con il presidente Fontana, la Lombardia ha pagato un prezzo altissimo nella prima fase, quando è stata la regione del mondo più colpita dall'epidemia».

