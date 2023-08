Venerdì 25 Agosto 2023, 07:17

dal nostro inviato RIMINI

«Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, perché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo comprano qualità». In Italia «l'educazione alimentare è interclassista». Ne è convinto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura di Fratelli d'Italia. Intervenuto ieri al Meeting di Rimini a una tavola rotonda sulla sicurezza alimentare, il ministro ha parlato della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco scegliendo la cucina americana come termine di paragone. Negli Usa, dice Lollobrigida, «c'è una divaricazione sociale tra chi mangia bene, come noi, e sta nel nostro stesso stato fisico, e le classi meno agiate, che vengono rimpinzate attraverso elementi condizionanti» e dunque «vanno verso l'interesse di chi deve vendere e non dell'utente finale».

LE REAZIONI

Una tendenza che secondo il ministro si cela dietro i crescenti «casi di obesità» negli States. «Difendere il buon cibo, difendere la qualità è anche una questione di civiltà e di rispetto di un modello di sviluppo che mette le persone tutte sullo stesso piano e non si lascia condizionare esclusivamente dal loro potere d'acquisto», ha aggiunto il dirigente di FdI. Parole che hanno suscitato polemiche tra le opposizioni. «Io mi occupo soprattutto di quegli italiani che fanno fatica a fare la spesa, Sono tanti, nonostante abbia visto che purtroppo c'è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi. Non c'è neanche bisogno delle parodie quando c'è un governo che vive su un altro pianeta», osserva la segretaria del Pd Elly Schlein dalla vicina Festa dell'Unità a Bologna.

«Per il ministro Lollobrigida spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi. Ecco perché hanno tolto il reddito di cittadinanza», è l'affondo del deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Dire che da noi i poveri molto spesso mangiano meglio dei ricchi è semplicemente uno schiaffo a tutte quelle persone oggi in drammatica difficoltà», rincara da M5S Alessandro Caramiello, capogruppo in Commissione Agricoltura. Mentre dalla maggioranza fanno scudo intorno al ministro e difendono la «natura interclassista» della tavola italiana. Dice Tommaso Foti, capogruppo di FdI a Montecitorio: «In Italia spesso spendere meno significa ricercare prodotti, accorciando le filiere e rivolgendosi ai produttori che ne realizzano mediamente di ottima qualità». Spendere di più, sostiene Foti, «spesso significa ricercare prodotti sofisticati, gravati da costi di trasformazione e promozione, che ne aumentano il prezzo, ma non i benefici per la salute».