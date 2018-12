Il Fact checking di Di Maio: su Iva, pensioni e sviluppo il capo M5S dice mezze verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gioco di ridurre a un semplice vero o falso misure complesse, usato da Luigi Di Maio, può rivelarsi un'arma a doppio taglio perché, alla fine, lo stesso giochino potrebbe essere falso. Analizziamone le voci principali.IVAHa ragione Di Maio a barrare falso per l'aumento dell'Iva? Si. Tuttavia un aumento dell'Iva di ben 23 miliardi è rinviato al 2020.PENSIONIQui il vicepremier ricorre a giochi di parole. Tecnicamente non c'è taglio, ma nel 2019 le pensioni oltre i 1.200/1.300 euro netti riceveranno solo in parte e in misura decrescente l'adeguamento al costo della vita. Quindi, il taglio c'è. Altro che balle.PENSIONI ALTEIn campagna elettorale il M5S aveva promesso l'eliminazione delle rendite d'oro per risparmiare 12 miliardi. Il risultato è una tassa oltre i 100.000 euro lordi (simile a quella del governo Letta) che porta appena 80 (ottanta) milioni di risparmio. Il superamento della Fornero, poi, cosa diversa dalla sua abolizione, durerà tre anni e prevede filtri d'uscita.INVESTIMENTIDopo l'accordo con la Commissione di Bruxelles questa voce è crollata da 9 a 3,6 miliardi.SPESE MILITARII tagli sembrano ammontare a 500 milioni in più anni sui 14 miliardi assorbiti nel solo 2018 dalla Difesa (Carabinieri esclusi).AUTOColpisce infine che nella lista non ci sia la nuova tassa sulle auto che scatterà a marzo. Sarà vera oppure falsa anche quella?