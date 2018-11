Libia, Conferenza di Palermo: Haftar finge di non esserci ma parla con tutti e stringe mani

Ultimo aggiornamento: 15:23

dal nostro inviatoPALERMO «Non ho nulla a che fare con la Conferenza. Abbiamo mandato una delegazione quattro giorni fa alla Conferenza e penso che abbiano partecipato attivamente a tutto, ma domani (oggi, ndr), sarò con i capi degli Stati vicini della Libia». L'abbiamo vista nella sede della conferenza: è una partecipazione o un'accoglienza?, gli viene chiesto dal giornalista dell'emittente araba. «Mi hanno accolto, ma hanno approfittato della cosa - ha replicato Haftar - Io sono qui solo per incontrare il premier e dopo partirò immediatamente. Vedo tutti qui, ma non ho nulla a che fare con loro».Finge di non esserci, però c’è e al generale Haftar la presenza a Palermo deve costare parecchio ma russi e francesi, da sempre sponsor dell’uomo forte di Tobruk, hanno aiutato non poco l’Italia a costruire una Conferenza con tutti gli attori interessati alla crisi libica. Haftar è uno di questi e a Palermo c’è, stringe la mano al suo rivale di Tripoli Sarray ma non partecipa alla foto di gruppo.