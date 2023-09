Santanché, indagato un avvocato di Milano: avrebbe falsificato la firma del ministro per accedere agli atti dell'indagine Visibilia

Colpo di scena nel caso Visibilia. La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura, ieri ha perquisito lo studio legale di un avvocato indagato per falso e sostituzione di persona.

Avrebbe tentato di acquisire illegalmente copia degli atti del fascicolo sul gruppo Visibilia, in cui è indagata Daniela Santanchè. In questa vicenda, il ministro del Turismo è parte offesa: a sua insaputa, a luglio, il legale avrebbe cercato, falsificando la sua firma, di impossessarsi di atti che attestavano l'esistenza, allora ancora non ufficiale, dell'inchiesta. L'indagine è coordinata dalla pm Maria Gravina e dall'aggiunto Laura Pedio, con la supervisione del procuratore Marcello Viola, già titolari delle inchieste su Visibilia.

Sangiuliano accende la Lampada della Pace nella Basilica di Loreto

I fatti

All'inizio di luglio Santanché in Aula aveva affermato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia e di aver dato mandato ai suoi legali di verificare (ricevendo risposta negativa) l'esistenza di una sua iscrizione nel registro degli indagati. In quei giorni, nell'ufficio della pm Gravina era stata depositata una nuova richiesta di accesso agli atti firmata dalla ministra. Richiesta che, data la delicatezza della vicenda, era poi passata anche sul tavolo di Viola. Dopo un confronto con alcuni atti originali di Visibilia con la firma di Daniela Santanché emerse però una differenza con quella apposta dall'istanza.

Da lì le verifiche dell'indirizzo di posta elettronica da cui è partita la richiesta: l'intestatario era un avvocato milanese, di uno studio associato a pochi passi dal palazzo di Giustizia, sul cui nome c'è stretto riserbo e che ieri è stato perquisito. Santanchè, sentita dalla Procura, non ha riconosciuto la firma e ha negato di aver dato mai l'incarico all'avvocato che ora si trova indagato per falso e sostituzione di persona. Accuse che, nel corso delle indagine, potrebbero anche cambiare.