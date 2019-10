© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli della manovra, le ultime misure: non voglio anticipare i dettagli, posso dire che stiamo lavorando e che ci sta molto impegnando il piano evasione». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Isernia. Prima di raggiungere il Molise Conte ha avuto una riunione di lavoro sulla Manovra con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. «Cercare di favorire l'utilizzo della moneta elettronica - ha sottolineato Conte - potrà portare a far emergere questa economia sommersa. Essere onesti conviene. Recuperare un euro dall'economia sommersa significa poter investire nelle scuole, negli ospedali, poter ridurre le tasse a tutti, questo è il nostro obiettivo». «Stiamo lavorando a varie misure - ha spiegato Conte - che ci consentano di poter dare quella svolta che vogliamo imprimere al Paese in direzione di un'Italia più verde, più inclusiva, che faccia crescere tutto il Paese, in direzione di una crescita economica ma anche di uno sviluppo sostenibile. Se siamo qui oggi è per dare anche un grande segnale al Sud, che ha grandi potenzialità».