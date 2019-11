Ilva, Italia Viva presenta due emendamenti per scudo

Sono due gli emendamenti presentati da Italia Viva al decreto fiscale e che hanno come oggetto l'ex Ilva. Si tratta di due 'scudi', uno generale che vale per tutte le aziende e uno specifico per l'Ilva, che copre la società dal 3 novembre (data di decadenza del precedente scudo penale) fino alla fine del risanamento.

Gli emendamenti di Italia Viva al dl fiscale sono dedicati a Ilva: articolo 4 per la parte che riguarda la burocrazia alle imprese, e articolo 39 sui reati tributari, accelerazione dei fabbisogni standard per i comuni, sostegno al settore agricolo, semplificazioni fiscali, blocco aliquote locali. Si apprende da fonti parlamentari.



