​Ex Ilva, Conte contro Arcelor Mittal: «Il piano così non va, lo respingiamo»

Ex Ilva, Giuseppe Conte boccia il progetto di ArcelorMittal: «Il piano così non va, lo respingiamo». Per quanto riguarda l'ex Ilva, «il progetto che è stato anticipato in un incontro non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario. Lo respingiamo e lavoreremo come durante questo negoziato agli obiettivi che ci siamo prefissati col signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato personalmente con me a raggiungere, e ci riusciremo». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una iniziativa a Roma.

Ilva, Landini (Cgil): «Quello di ArcelorMittal non è un piano industriale ma di chiusura»

Ex Ilva, Bellanova: "Mittal non può giocare con Stato, rispetti impegni"



Cgil Taranto chiede sciopero generale della città. «Non c'è più tempo per salvare quell'acciaieria e Taranto con una vecchia impostazione ormai superata dai fatti. Ecco perché la chiamata alla responsabilità non riguarderà solo i metalmeccanici e lavoreremo perché il 10 dicembre, in contemporanea con Roma, si possa realizzare uno sciopero generale di tutta la città». Lo afferma il segretario Cgil di Taranto Paolo Peluso, riferendosi allo sciopero dei sindacati metalmeccanici contro il nuovo piano di ArcelorMittal, che prevede pesanti tagli sul piano occupazionale. «La mobilitazione - aggiunge - servirà a rivendicare impegni e soluzioni che riguardano l'ex Ilva e anche tutti i comparti produttivi che da anni subiscono l'onda d'urto di tale crisi. È evidente che l'attuale ciclo produttivo integrale e il carbone abbiano fatto il loro corso e che restare ancorati a quel modello produttivo è solo pratica suicida»: «serve accelerare su tutti gli investimenti» per Taranto, «chiedendo allo Stato di intervenire», sia con risorse che con procedure semplificate.

Salvini: «Quello dell'ex Ilva è un potenziale, clamoroso disastro». Quello dell'ex Ilva «è un potenziale, clamoroso disastro. E il governo ha dato la scusa in maniera idiota a Mittal togliendo lo scudo penale». Lo ha detto Matteo Salvini a SkyTg24.

Ultimo aggiornamento: 14:55

