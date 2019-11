Ex Ilva, Presidente tribunale: rinviata udienza, trovate basi per trattativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laresta per il momento "congelata". Il giudice Claudio Marangoni, presidente della sezione specializzata in diritto di impresa del Tribunale Civile di Milano, ha concessoin grado di salvaguardare il futuro del polo siderurgico pugliese e e dei suoi circa 8 mila lavoratori. Il contenzioso civile sul ricorso cautelare d'urgenza presentato dai commissari contro lo scioglimento del contratto di affitto preannunciato dal gruppo franco indiano, è stato, così, rinviato al prossimo 20 dicembre.Il rinvio della causa – ha fatto sapere il presidente del Tribunale di Milano,– è stato deciso "in funzione della trattativa da svolgersi sulla base delle intese e degli impegni assunti da ArcelorMittal". Oggi in aula, nel corso dell'udienza durata poco più di mezz'ora,, si è, infatti, impegnata a ""."Ci sono leche possa arrivare a un accordo" ha affermato, in un clima di ottimismo, uno dei legali del gruppo franco indiano.Oltre a Morselli in aula erano presenti iche nei giorni scorsi si sono costituiti nel contenzioso schierandosi al fianco dell'amministrazione straordinaria. Presenti anche i, titolari del fascicolo penale avviato dalla procura milanese alla luce dell'"interesse pubblico" che caratterizza la partita sul futuro del polo siderurgico pugliese.Se entro ilArcelorMittal e commissari non avranno trovato un accordo di massima e né fatto passi avanti nella trattativa, il contenzioso entrerà nel vivo.