Conte: un piano di investimenti per contrastare il calo della crescita

ROMA «Noi rispondiamo a quella che è una contrazione, che non coinvolge solo noi, con un robusto piano di investimenti. Abbiamo misure concrete in attuazione che incideranno sull'economia reale e abbiamo un piano di investimenti robusto che ci consentirà di recuperare questa fase di rallentamento». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in Libano e da Beirut commenta le stime di crescita del Fmi e della Commissione europea senza contestarle, ma dicendosi ancora ottimista per il futuro.



«Il nostro debito - aggiunge Conte - è elevato ma sostenibile e c'è molta fiducia a parte dei mercati», lo dimostrano «le richieste record per l'asta Btp». Per Conte tutto ciò è «Un chiaro segnale di fiducia dei mercati e non si tratta di rami sospesi nel vuoto ma» azioni che si basano su saldi reali della nostra economia«. © RIPRODUZIONE RISERVATA