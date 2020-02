È Carla Ruocco la candidata M5s alla presidenza della Commissione di inchiesta sulle banche. Il nome della presidente della Commissione Finanze della Camera è stato indicato dai componenti M5s in Commissione: l'organismo si riunisce domani per l'elezione alle 8,30 a San Macuto.



La scelta sulla senatrice Ruocco è caduta dopo che nei mesi scorsi sono stati bruciati, per la contrarietà del Pd, di Leu e di Italia Viva, i nomi di Gianluigi Paragona e di Elio Lannutti giudicati entrambi «candidati non di equilibrio» per le loro posizioni radicali riguardo alla questione delle banche. © RIPRODUZIONE RISERVATA