Green pass a scuola, 217mila prof ancora non vaccinati. Presidi in rivolta: «Multe? Servono più risorse»

Sabato 7 Agosto 2021, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 13:13

Nel personale scolastico - docenti e altri lavoratori della scuola - sono 217.870 i soggetti che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, pari a 14,87% del personale. Il dato è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. La settimana scorsa erano 220.605. Dai dati, inoltre, emerge che in cinque regioni/province autonome le persone in attesa della prima dose o dose unica supera il 30%. In particolare in Sicilia si arriva al 42,64%, nella provincia autonoma di Bolzano 37,4%, Liguria al 34,75%, la Sardegna al 33,11 e la Calabria al 30,96.

APPROFONDIMENTI SCUOLA I presidi: «Difficile verificare gli immuni» COVID Le domande più frequenti COVID Le regole per bar e locali POLITICA Video

Green pass, da ristoranti e palestre a centri commerciali e bingo: dove è obbligatorio. Le domande più frequenti

Green pass a scuola, i presidi chiedono maggiori risorse

Sanzioni pecuniarie a carico dei dirigenti scolastici che non controllino il possesso del Green pass da parte del personale in servizio presso le scuole. Il presidente dell'Anp (Associazione Nazionale Presidi), Antonello Giannelli, ai microfoni dell'Ansa commenta: «È normale che la violazione di un obbligo sia sanzionata. Accade anche per chi omette di vigilare sul divieto di fumo o per chi omette di trasmettere tempestivamente all'Inail la segnalazione degli infortuni sul lavoro. Trovo però inaccettabile che ai dirigenti scolastici non siano assegnate le risorse umane che chiediamo da tempo ovvero più personale di segreteria e quadri intermedi, e che sono assolutamente necessarie per assolvere i compiti, sempre più numerosi, che vengono loro richiesti. La politica dovrà ricordarsi dei presidi anche al momento del rinnovo contrattuale - che entrerà a breve nel vivo - e non solo quando ha bisogno di dirigenti che, con serietà e soprattutto con grande senso dello Stato, risolvono i problemi più spinosi».

Cisl: «No a sanzioni per i presidi»

«Chiediamo al più presto la modifica della norma che prevede sanzioni per i presidi» per il mancato rispetto della normativa sul Green pass nella scuola. A dirlo è la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. «Viene previsto per il preside un nuovo profilo, l'ispettore per la salute: non è possibile, i presidi svolgono un compito di indirizzo e leadership educativa e pedagogica, ogni distrazione fa un danno e non può essere individuato il dirigente per un adempimento che non attiene al suo ruolo». La norma prevede, per i presidi, al pari dei soggetti preposti ai controlli negli altri settori, una sanzione da 400 a mille euro.

«Abbiamo conosciuto i dirigenti scolastici farsi ingegneri, architetti e anche distributori di banchi per velocizzarne la diffusione, lo scorso anno, nelle aule. Ora basta. Il 1 settembre - prosegue Gissi - riprendono le attività del Piano estate ed entreranno nella scuola decine di persone che non sono dipendenti scolastici, non sono personale dipendente dello Stato ma pervengono da associazioni, settori privati e terzo settore nell'ambito della bellissima esperienza che sono i Patti di comunità. Chi deve controllare? Non sia chiamato il dirigente scolastico a nuovi controlli sul Green pass, ne ha già tante di responsabilità al di fuori del ruolo. Bisogna comprendere l'errore fatto: è un altro carico di responsabilità sul piano civile e pecuniario che non può essere inferto ai dirigenti scolastici».