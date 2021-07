Green Pass, con codice Authcode o Spid? Ecco come ottenerlo e quanto dura

Venerdì 2 Luglio 2021, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 11:31

Finora circa 13 milioni di italiani sono in possesso del Green Pass, ovvero del Certificato che assicura che assicura che sono in qualche modo protetti dal Covid.

Il Certificato si ottiene in tre casi:

- quando si viene vaccinati (basta una dose ma per il green pass europeo in vigore dal primo luglio ce ne vogliono due)

- quando si fa un tampone anche rapido (ed è ovviamente negativo)

- qundo l'Asl certifica che si è guariti dal Covid e si hanno gli anti-corpi.

Green Pass, come scaricarlo

Ci sono 5 modi per scaricare il Green Pass sul nostro telefonino oppure per avere il foglio cartaceo:

1) ci si può collegare al sito specializzato www.dgc.gov.it. Dopo aver effettuato la vaccinazione ogni cittadino riceve per mail o per SMS un codice. Usando questo codice sul sito specializzato e inserendo i dati SPID o il codice della tessera sanitaria è facilissimo scaricare il Green Pass.

2) tramite l'app IO che è utilizzata da oltre 10 milioni di italiani. Il Green Pass si può scaricare tramite i dati della carta d'identità elettronica o usando il codice Spid. Chi non ha lo Spid può procurarselo in pochi minuto tramite il sito www.spid.gov.it.

3) tramite l'app Immuni. La versione aggiornata dell'app Immuni (la 2.5) contiene la sezione "Eu Digital Covid Certificate".

4) tramite il medico di famiglia o il farmacista. Questo canale è assai utile per le persone che non hanno dimestichezza con il telefonino.

5) tramite il Fascicolo sanitario elettronico cui si può accedere con le modalità previste dalla Regione nella quale si risiede.

Green Pass «per entrare nei luoghi della movida»: la proposta degli Enti Locali. Resta il nodo riapertura discoteche

Attenzione alla validità

Il Green Pass per i vaccinati scatta 15 giorni dopo la vaccinazione ed è valido per 9 mesi. Quello di chi si fa il tampone è valido 48 ore in caso di atigenico e 72 ore in caso di test molecolare. Il Pass per i vaccinati dura sei mesi.