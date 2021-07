Green pass: il video su come funziona

Venerdì 2 Luglio 2021, 19:24

Tutto quello che c’è da sapere sul Green Pass: ecco come funziona. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, tutti vogliono sapere come ottenerlo: in vigore dal 1° luglio 2021, il Green Pass, o certificazione verde, è ciò che ci consente di circolare in Europa e in tutti i paesi dell’area Schengen senza restrizioni. Ma come funziona? A chi viene rilasciato? Come si può scaricare? E soprattutto, quali sono le procedure da seguire per i bambini? Facciamo il punto: ecco tutte le informazioni utili per capire come funziona il Green Pass.