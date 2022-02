Green pass verso l'abolizione? Costa: «Ci stiamo ragionando». Obbligo vaccinale over 50, possibile proroga oltre il 15 giugno

Il Green pass verso l'abolizione. L'idea del governo è quello di allentare gradualmente le restrizioni per poi arrivare ad un addio definitivo al certificato verde. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «L'abolizione del Green pass è un'ipotesi su cui stiamo ragionando. Credo che fortunatamente ormai da parecchi giorni i dati relativi alla pandemia siano dati positivi che mettono in evidenza anche un allentamento della pressione sui nostri ospedali e questo è certamente l'elemento più positivo oltre che la riduzione dei contagi. Quindi è chiaro che andremo verso quella direzione e io credo che con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova che sarà messa in evidenza da un allentamento delle misure restrittive».

Obbligo vaccinale per over 50 verso la proroga

L'obbligo di vaccino per gli over 50 invece potrebbe essere esteso oltre la data del 15 giugno: «Siamo di fronte ad una norma che è stata approvata e che prevede l'obbligo vaccinale anti-Covid per gli over 50 fino al 15 giugno - spiega Costa - quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola. Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza dell'obbligo. Il Governo farà le dovute valutazioni, ma non si può escludere una proroga, assolutamente no. C'è ancora una platea di italiani over 50 che non si è vaccinata. Noi contiamo che si restringa ancora, poi a ridosso della scadenza faremo le valutazioni. Quello che dobbiamo dire è che l'obbligo vaccinale per gli over 50 c'è, è una legge e fino al 15 giugno questo obbligo permane».