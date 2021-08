Green pass, pioggia di emendamenti (1.300) in commissione: 916 sono della Lega

Martedì 3 Agosto 2021, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 15:24

Green pass, circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo della certificazione verde per accedere a ristoranti, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri. A quanto si apprende, 916 proposte di modifica arrivano dalla sola Lega, che è critica sul Green pass. Dal M5s sono stati presentati una quarantina di emendamenti, dal Pd 37 in tutto. «Abbiamo presentato tanti emendamenti quanti il Movimento sulla giustizia», dicono fonti leghiste commentando l'enorme mole di proposte di modifica.