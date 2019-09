I senatori SVP si sono astenuti nel voto di fiducia al governo M5S-Pd nonostante la richiesta della capogruppo al Senato Julia Unterberger di poter votare a favore del governo. Come ha sottolineato il segretario Philipp Achammer, l'astensione dipende «dalle esperienze negative fatte con il Movimento 5 stelle, ma non significa di principio una posizione contro il governo. Cercheremo di volta in volta il confronto e parleremo con Conte in merito alla nostra collaborazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA