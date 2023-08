Governo, dal Cdm via libera a indennità disoccupazione per lavoratori spettacolo

Trattati internazionali, Tim e un fondo per i lavoratori dello spettacolo. Ma anche la drammatica vicenda di Caivano. Sono tanti i temi al centro del primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, iniziato poco prima delle 18 e durato circa un'ora. Un primo momento per fare il punto sulle sfide che attendono l'esecutivo (manovra in primis, con Meloni che ha invitato gli alleati a usare le risorse disponibili con la massima attenzione) ma non senza decisioni.

Stupro di Caivano, Meloni: «Ci andrò, offriremo sicurezza alla popolazione». In Cdm via libera a indennità disoccupazione per lavoratori spettacolo

Il bilancio e la manovra

«Mi auguro che abbiate trascorso bene le vacanze, e che vi siate riposati abbastanza perché abbiamo

tanto lavoro da fare e un'agenda estremamente impegnativa», ha detto Giorgia Meloni in apertura del Consiglio dei ministri. Il premier ha poi proseguito sul bilancio dei primi 10 mesi di governo: «Da una parte dobbiamo essere soddisfatti, dall'altra dobbiamo essere pronti a fare di più e meglio. Ora abbiamo maggiore esperienza, sul funzionamento, sui rischi. Da tutto si impara, soprattutto dagli errori. Ci aspetta un anno molto impegnativo che culminerà con le elezioni europee e la presidenza italiana del G7. Serve il massimo della compattezza, della determinazione, della concentrazione». Sulla manovra, Meloni ha detto: «La prossima legge di bilanco dovrà essere, come è stata quella dello scorso anno, seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese».

E ancora, ha rimarcato come «finora abbiamo conseguito risultati molto importanti, superiori a quelli della Germania e della Francia».

La visita a Caivano

Il premier ha poi fatto sapere che andrà a Caivano, accogliendo così l'invito di don Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette di 10 e 12 anni. «Obiettivo del governo è bonificare l'area», ha detto il premier, aggiungendo: «Per la criminalità non esistono zone franche. Intendo accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto, la mia non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione». E ancora, Meloni ha detto ai ministri che «il centro sportivo deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile».

Le altre questioni

Nel consiglio dei ministri, fanno sapere dalla Lega, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha aggiornato l'esecutivo sul tema dei grandi carnivori (consegnando una lettera dei sindaci trentini sulla difficile convivenza con questi animali) ed è intervenuto sul dossier sull’Euro 5 in Piemonte. E ancora, nel cdm è stata approvata l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. «In questo modo sosteniamo un settore che vedeva ancora troppi lavoratori senza adeguate garanzie di welfare», ha affermato Salvini.