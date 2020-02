Il premier Conte non cerca nuove maggioranze anche perchè non è facile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Si chiarisce che il Presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo. Conte è impegnato con i tavoli di lavoro per l’agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza, IV inclusa. L’unico pensiero del Presidente è rilanciare l’azione di governo per far partire le tante riforme che il Paese aspetta”. Con una nota Palazzo Chigi prova a ridimensionare lo scontro nella maggioranza. Un tentativo di gettare acqua sul fuoco alla vigilia di importanti voti di fiducia, ma che stridono non con le “ricostruzioni” giornalistiche, quanto con ciò che ieri filtrava da ambienti vicini alla presidenza del Consiglio che oggi frenano. D’altra parte mettere in fila ‘responsabili’ in grado di sostituire i renziani, non è facile. Tanto più se il tema sul quale aggregare si chiama ‘riforma della prescrizione’.Tanto più se si accredita l’intenzione dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stupore del Quirinale è più che giustificato.