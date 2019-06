Conte DIRETTA conferenza stampa. Verso l'ultimatum a Salvini e Di Maio

Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo governo. La modalità più lianere per dare vita a esperienza di governo», ha esordito il premier ricordando il momento in cui ha accettato l'incarico da presedente del Consiglio.





LEGGI ANCHE La manovra bis ostacolo al voto. Salvini: così il governo cade

Il Presidente del Cosiglio lima il discorso che pronuncerà per evitare il baratro della crisi di governo. Responsabilità e dignità saranno due parole chiave. Salvini, deciso a usare la forza del suo 34% alle Europee, punta sui ballottaggi per valutare se far saltare il banco. Di Maio, dopo la sconfitta elettorale, cerca di ricompattare il Movimento. Conte dunque proverà a cambiare di nuovo il suo ruolo da «garante del contratto», a «garante degli interessi degli italiani» in attesa che Di Maio e Salvini si mettano intorno ad un tavolo e decidano se e come proseguire.

Conte ha convocato alle 17.30 a palazzo Chigi una riunione (poi slittata alle 20, dopo la conferenza stampa del premier) sul decreto sblocca cantieri per fare chiarezza sull'emendamento che la Lega ha presentato al Senato per sospendere per due anni il codice degli appalti. Alla riunione prenderanno parte i capigruppo M5s e Lega del Senato, i relatori, i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia, i ministri Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli. Martedì scorso si è svolta una riunione di maggioranza proprio sugli emendamenti al decreto sblocca cantieri, ricordano fonti governative, e della proposta della Lega di sospensione del codice degli appalti non c'era traccia. È questa, viene spiegato, la ragione della convocazione della riunione.



Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA