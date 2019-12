«Bella ciao» in aula all'Europarlamento, la Meloni si indigna su Facebook

Bella Ciao intonata nell'aula dell'Europarlamento dopo il via libera incassato dalla commissione europea. E' così che i neocommissari socialisti, tra cui Paolo Gentiloni, hanno festeggiato la scorsa settimana il voto di Strasburgo. Il coro - immortalato in un video - ha però cominciato a circolare tra gli europarlamentari. E oggi Giorgia Meloni l'ha postato sulla sua pagina Facebook.





«Solo io - si domanda la leader di Fratelli d'Italia - reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee? Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi?».