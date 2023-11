Alemanno ai servizi sociali da suor Paola: «Insegnerà italiano ai bambini stranieri». Così sconterà la condanna nell'indagine "Mondo di Mezzo"

Gianni Alemanno è stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la pena ad un anno e dieci mesi inflitta, in via definitiva, in uno dei filoni della maxi indagine «Mondo di mezzo». Nei confronti di Alemanno l'accusa è di traffico di influenze illecite. L'ex sindaco di Roma comincerà a giorni il suo anno e 10 mesi di affidamento alla comunità So.Spe. (Solidarietà e Speranza) di Suor Paola, a Bravetta.