Freccero: «Le donne con il velo se si truccano sono eccitanti». Protesta dell'Usigrai: sessista, si vergogni

«Il Direttore di Rai2, Carlo Freccero, dovrebbe vergognarsi. Fare battute, sessiste, su un tema serio come la condizione delle donne in Arabia Saudita è indecoroso. Lo è ancora di più se a farle è un dirigente della Rai Servizio Pubblico. Come avvenuto nel corso di una intervista ad una radio sportiva privata, dove ha detto: "Devo dire che queste donne con il velo, se si danno anche una bella truccata sono eccitanti"»: dice l'esecutivo e la commissione pari opportunità di Usigrai e Fnsi.«Ricordiamo a Freccero che ha il dovere di rispettare i valori del Contratto di Servizio. E ai vertici della Rai che hanno il dovere di far rispettare quei valori da tutti i propri dirigenti. In ultimo un dubbio: come previsto dalle normative aziendali, Freccero era stato autorizzato a rilasciare quella intervista?», si legge nella nota congiunta. Infine, secondo l'esecutivo e cpo Usigrai e Fnsi, il direttore Freccero «ha cercato di ridimensionare la vicenda dei due comici Luca e Paolo. Ne prendiamo atto. Ma saremo molto vigili affinché non ci sia invece uno stop alla satira che rappresenta un patrimonio irrinunciabile».