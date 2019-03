Francesca Verdini, chi è la nuova fidanzata di Matteo Salvini

Dopo essere comparsa ufficialmente accanto a Salvini alla prima del film Dumbo a Roma è diventata il nome del giorno. La nuova fiamma di Matteo, Francesca Verdini, 26 anni, figlia di Denis, plenipotenziario di Forza Italia, ha preso il posto di Elisa Isoardi nel cuore del vicepremier.

Matteo Salvini, prima uscita pubblica con la nuova fidanzata Francesca Verdini: al cinema per Dumbo

Cresciuta a Firenze con la madre Simonetta Fossombroni, Francesca ha un fratello, Tommaso, due anni più grande, e una sorellastra, Diletta, avuta da Denis Verdini durante il suo primo matrimonio. Ama la comunicazione, il cinema e la politica. A 18 anni segue il padre a Roma e studia Economia alla Luiss. Il sogno è quello di diventare produttrice cinematografica.



Durante gli anni dell’Università colleziona lavoretti: qualche articolo per il magazine Ciak; un incarico ad Adlib, società argentina che promuove il networking nel mondo dell’arte; qualche partecipazione come hostess e una collaborazione per l’organizzazione di alcuni eventi alla Biennale di Veneziasi. Poi si dedica alla ristorazione per aiutare il fratello nel busines Pastastation. Oltre a Firenze aprono a Campo Marzio a Roma: ed è lì che viene beccata insieme a Salvini, 20 anni più grande di lei, per la prima volta.

Da poco tempo il suo profilo Instagram che conta 5mila follower è diventato privato. Tra i suo seguaci ovviamente Matteo Salvini.



Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA