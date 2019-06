​Tasse, Salvini: «Dal 2020 soglia tasse a 20% secco»

«È nostro dovere abbassare le tasse a tanti, a partire dalle famiglie con figli. Già da quest'anno pagano meno i piccoli imprenditori e gli artigiani. Dall'anno prossimo alzeremo la soglia a 100 mila euro, con il pagamento del 20% secco». Lo ha dichiarato stasera a un comizio a Treviglio il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Vogliamo arrivare a casa di persone dipendenti con figli - ha aggiunto -: un lusso, i figli, che non possono permettersi tutti, a meno che non abitino in un campo rom».

«A volte mi dicono perché non vai a votare e fai saltare tutto? Perché io prima voglio portare a casa il contratto: l'autonomia della Regione Lombardia, le riforme della scuola e della giustizia, dimezzando i tempi dei processi e stabilendo il principio che se un magistrato fa politica smette per tutta la vita di fare il magistrato». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo questa sera alla festa della Lega a Treviglio (Bergamo).

«E poi c'è la riforma fiscale da fare - ha aggiunto Salvini - e io sono testone: ci sono ancora opere pubbliche, l'Alta velocità ferroviaria, e finché riesco a lavorare sto li e vado avanti, ma ogni tanto qualcuno dei 5 stelle...Però abbiamo fatto miracoli finora, grazie a voi. E ci sono italiani che vogliono pagare meno tasse da nord a sud e ho bisogno di sindaci coraggiosi, che abbiano idee chiare. Se ho soltanto una casa popolare, quella va prima all'italiano. Non abbiamo amici tra banchieri, finanzieri, multinazionali, a Strasburgo, Parigi, Berlino, ma tanti tra gli italiani».



