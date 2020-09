Elezioni regionali Liguria, chi è Ferruccio Sansa

Ferruccio Sansa, 51 anni, giornalista e scrittore, è l’unico candidato in questa tornata elettorale su cui si sono messi d’accordo Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sansa è una delle principali firme del Fatto Quotidiano dopo che in passato ha lavorato anche con Il Messaggero, La Repubblica, Il Secolo XIX e La Stampa, vantando pure una collaborazione con il The Guardian.



Nato a Genova nel 1968 è figlio di Adriano Sansa, sindaco di Genova tra il 1993 al 1997. Laureato in Giurisprudenza, alle elezioni regionali in Liguria è sostenuto da 5 liste elettorali: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde-DemoS-Centro Demicratico, Sansa Presidente, Linea Condivisa.







