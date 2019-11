© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è dimesso dopo le polemichesollevate per un suo post offensivo sulla vicenda della scortaalla senatrice Liliana Segre il referente di Fratelli d'Italia aSan Severo, Francesco Stefanelli, dirigente provinciale foggianodel partito. Il post, pubblicato questa mattina su Fb, è statorimosso subito dopo le reazioni indignate anche da parte degliesponenti politici foggiani e regionali del partito dellaMeloni. «Le affermazioni rese sulla sua pagina Facebook in alcunmodo possono trovare posto nella linea politica di Fratellid'Italia che è fermamente al fianco della Senatrice Segre per lebattaglie all'antisemitismo e contro il razzismo», hannocommentato il coordinatore regionale di FdI, Saverio Congedo, equello provinciale, Giandonato La Salandra, che hanno accolto ledimissioni di Stefanetti da dirigente provinciale del partito.L'interessato, dopo avere rimosso il post offensivo, checonteneva anche un insulto sessista rivolto alla senatrice, si èscusato parlando di «una frase gergale, inappropriata allacircostanza» e spiegando che intendeva evidenziare «il paradossodi una scelta, quella di revocare la scorta al Colonnello DeCaprio, noto come Capitano Ultimo e di assegnarla dopo pochigiorni alla Segre», facendo emergere «la differenza di pericoloe di interlocutori minacciosi: da una parte qualche esaltato suisocial, dall'altra la mafia che non offende pubblicamente mauccide».