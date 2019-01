«Il Parlamento getta nella spazzatura 6 degli 11 mesi concessi dalla Corte costituzionale per dare al

legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina che regoli la materia del fine vita». Lo ricorda Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che sottolinea come nel calendario dei lavori del prossimo trimestre della Camera non sia stata inserita «la proposta di legge sulla legalizzazione dell'eutanasia depositata ormai oltre cinque anni fa e da allora in costante attesa di discussione». © RIPRODUZIONE RISERVATA