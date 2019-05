Europee, un navigatore per orientarsi nel voto di domenica

Ultimo aggiornamento: 11:43

Un 'Navigatore elettorale’ per orientare nel voto alle europee 2019. È il progetto sviluppato da un team di ricerca dell'Università di Pisa nell'ambito di una ricerca internazionale. Collegandosi al sito https://europa.navigatoreelettorale.it/ e rispondendo a 30 domande, l'utente viene posizionato su una mappa, dove può vedere a quale area politica è più vicino (in generale e su ogni singolo tema) e capire come la pensano i vari schieramenti sulle varie tematiche. Il Navigatore elettorale è un'applicazione sviluppata da studiosi del dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa nell'ambito di un progetto di ricerca internazionale diretto dall'Università di Amsterdam in collaborazione con KiesKompas.nl, centro di ricerca olandese impegnato nello sviluppo operativo di 'Voting advice application' (Vaa). L'Osservatorio sui partiti politici e la rappresentanza (Oppr), presieduto dal professor Luciano Bardi e diretto dal professor Enrico Calossi, operante presso l'Osservatorio su politica e istituzioni (Opi), diretto dal professor Eugenio Pizzimenti, costituisce l'unità italiana del progetto. «Il Navigatore elettorale Europee 2019 è una applicazione online e gratuita che fornisce indicazioni in vista delle elezioni politiche, basata sulle preferenze espresse da ciascun utente», spiegano i ricercatori ed «è lo strumento che offre la mappatura più completa dei temi della campagna elettorale (30 statements) e dei partiti in competizione (14 liste analizzate)»