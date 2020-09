Elezioni regionali Toscana, chi è Eugenio Giani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eugenio Giani, 61 anni. Feudo rosso per eccellenza, la sua candidatura alla Regione Toscana, è sostenuta da Pd, Italia Viva, +Europa, Europa Verde, Sinistra Civica Ecologista, Orgoglio Toscana, Svolta.Nato a Empoli nel 1959), laureato in Giurisprudenza, Giani è un politico e saggista italiano. Nel 1990 si insedia al Consiglio comunale di Firenze per il suo primo incarico pubblico, venendo eletto tra le fila del Partito Socialista Italiano. Nel 2007 si iscrive al Partito Democratico. E' presidente del Consiglio regionale della Toscana dal 25 giugno 2015.Tra le sue attività esterne alla politica, Giani può annoverare la scrittura di saggi riguardanti la città di Firenze, oltre alla carica di Presidente del Museo Casa di Dante che ricopre dal 2015.Giani viene inoltre ricordato per il suo impegno nella ricostruzione della Fiorentina dopo il fallimento societario del 2002.