Elly Schlein, zaino rubato sul treno Verona-Milano. L'appello: «Tenetevi il pc, ma ridatemi i taccuini»

Inatteso e sgradito, l'imprevisto di cui è stata vittima Elly Schlein, candidata alle primarie del Partito Democratico. La Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna ha subito il furto del suo zaino mentre si trovava su un treno da Verona a Milano Centrale, «poco prima o poco dopo l'arrivo alla stazione di Brescia».

Lo ha fatto sapere la stessa deputata su Facebook: «Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile - ha scritto l'aspirante segretaria del Pd - Non tanto per il computer, mica m’illudo, ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia e le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da Sud a Nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle».

Schlein in queste settimane ha viaggiato su e giù per lo stivale, impegnata nella campagna elettorale per le elezioni primarie dei democratici che avrà luogo il prossimo 26 febbraio. Tra gli sfidanti principali per sostituire il posto vacante lasciato da Enrico Letta c'è Stefano Bonaccini, attuale presidente della Regione Emilia-Romagna. Oltre che a scegliere il nuovo segretario, il voto di domenica servirà a comporre la nuova assemblea del partito.

La candidatura di Schlein è "sponsorizzata" in particolare dall'ex ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, nonché co-fondatore del Pd nel 2007: «Io vedo in campo proposte che hanno dalla loro interpreti capaci, però vedo francamente una proposta, quella di Schlein, più in grado di intercettare un pezzo di opinione pubblica molto perplessa e che rischia perciò di esser contesa a sinistra dal M5S - ha detto in un intervento a Radio Immagina - La nostra prima preoccupazione è quella di evitare un’Opa da quel fronte e mantenere il ruolo di baricentro del Pd. Schlein è più in grado di bloccare quel rischio. Con Bonaccini c’è un’evoluzione moderata che ci esporrebbe ancora di più a quella aggressione».