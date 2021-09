Comunali Roma, Calenda-Gualtieri-Michetti-Raggi: i candidati sindaco a confronto al Messaggero. Diretta streaming

Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 11:41

"Lo sprint finale": confronto tra i quattro candidati sindaco di Roma. Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti, Virginia Raggi: quattro pretendenti allo scranno più alto in aula Giulio Cesare, quattro visioni di Roma e del suo futuro. Al Messaggero L’ultimo confronto prima delle urne dove a scendere in campo saranno le idee e i programmi: perché Roma sia una grande Capitale del mondo. Il faccia a faccia in diretta streaming oggi, mercoledì 22 settembre. Moderano Massimo Martinelli, direttore de Il Messaggero, Ernesto Menicucci, capo Cronaca, e Barbara Jerkov, capo del Politico.

Sindaco Roma, la diretta del confronto