Elezioni Regionali Toscana 2020 exit poll: Giani davanti col 43,3-47,5%, segue Ceccardi con 40-44%

​Elezioni Regionali Toscana 2020, i risultati in diretta: secondo il primo exit poll è in testa il governatore uscente del centro sinistra Giani con 43,3-47,5% rispetto alla sfidante del centrodestra Ceccardi 40-44%. Seguono Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.



Sfida a sette come cinque anni fa per la presidenza della Regione, ma con una diversa geometria nelle coalizioni: il centrodestra corre stavolta infatti compatto. I toscani sono chiamati alle urne per eleggere alla guida della Regione il successore di Enrico Rossi, che dopo due mandati consecutivo non può per legge ripresentarsi e sette, come le coalizioni, sono per l'appunto i candidati: quindici invece le liste che le compongono, cinque in più rispetto al 2015. Ci sarebbe stato anche un ottavo candidato, Roberto Salvini con «Patto per la Toscana», escluso per via di un simbolo troppo simile a quello della Lega che prima la commissione elettorale e poi il Tar e in ultimo il Consiglio di Stato hanno giudicato che potesse confondere l'elettore.

In corsa per governare la Toscana rimangono dunque, in rigoroso ordine alfabetico, Marco Barzanti sostenuto dalla lista «Partito Comunista Italiano», Salvatore Catello sostenuto da «Partito comunista», Susanna Ceccardi sostenuta dalle liste « Toscana civica per il cambiamento», «Forza Italia - Udc», «Fratelli d'Italia», «Lega Salvini Premier», Tommaso Fattori sostenuto dalla lista « Toscana a sinistra», Irene Galletti sostenuta dalla lista «Movimento 5 stelle», Eugenio Giani sostenuto dalle liste «Sinistra Civica ecologista», «Partito Democratico», «Svolta!», «Europa verde progressista civica», «Italia viva - Più Europa», «Orgoglio Toscana» e Tiziana Vigni sostenuta dalla lista «Movimento 3V Libertà di scelta». Assieme ai candidati presidenti, sulla scheda elettorale (arancione) i toscani troveranno gli aspiranti consiglieri.



Elezioni Regionali Toscana 2020, l'affluenza

Sono complessivamente 2 milioni e 985 mila gli elettori chiamati al voto (626 in meno rispetto a cinque anni fa): 1 milione e 438.038 maschi e 1 milione e 547.077 donne. Alle 23 di ieri il dato sull'affluenza era fermo al 48,29%.