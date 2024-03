Elezioni Piemonte, Conte: «M5s andrà avanti con suo condidato. Ma il Pd non diventerà un nemico»

Elezioni in Piemonte, il M5s andrà avanti con suo condidato. A confermarlo è stato il presidente del Movimento Giuseppe Conte in diretta su X. «Sul Piemonte è in vista una svolta. Abbiamo lavorato con generosità col Pd. Abbiamo avuto difficoltà oggettive. Il Pd ha avuto una fuga in avanti designando una sua candidata. Ne prendiamo atto. Il M5s procederà a designare una propria candidata o un proprio candidato. Questo non significa che il Pd diventerà un nemico», ha detto l'ex premier.

Mutui alle stelle, case all’asta e Meloni che vessa i cittadini anziché tassare le banche, come propone il M5S. E ancora: tagli alla sanità, spese militari e alleanze sui territori. Ne parlo qui con voi ⤵️ https://t.co/0z2nJXQkyU — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 18, 2024

L'intervento

«Dico a Calenda: come si fa a pensare di entrare in coalizione con forze progressiste quando dichiari che vuoi distruggere il M5s, prenderlo a calci, farlo fuori dal sistema politico? Come si fa a fare politica se vuoi distruggere? Ma non ti accorgi che è il tuo stesso modo di fare politica quello che tu condannavi? Cosa vuoi veramente? Aumentare l'astensionismo? Noi a questo modo di fare politica non ci associamo.