Diciotti, la memoria di Salvini: «Mia azione coerente con il contratto di governo»

Presentata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini la memoria alla giunta per le immunità del Senato in merito al caso della nave Diciotti. La Giunta dovrà decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il vicepremier per il reato di «sequestro di persona aggravato». Domani mattina alle 8.30 è prevista la convocazione della Giunta.

«Emerge chiaramente come proprio sulla specifica vicenda »Diciotti« si è in presenza di un'iniziativa del Governo Italiano coerente con la politica dello Stato sui flussi migratori, peraltro risultante anche dal Contratto di Governo, che non può essere svilita come mera presa di posizione politica avulsa dal contesto generale delle strategie governative specialmente in occasione di un salvataggio avvenuto solo per far fronte alle omissioni di Malta». È quanto si precisa in una nota che descrive la memoria depositata da Salvini in Giunta per le Immunità.

In allegato alla memoria che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha appena presentato alla Giunta per le Immunità del Senato sul caso Diciotti, sono stati presentati in allegato anche due documenti firmati rispettivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei trasporti, Danilo Toninelli.



La memoria presentata in Giunta «è esclusivamente tecnica

perché, si spiega in una nota,

tale è il giudizio che la Giunta deve dare sul caso e non politica

.

I componenti e il presidente della Giunta - si osserva - leggeranno il testo non prima di domani e per rispetto nei loro confronti non sarà divulgato integralmente fino a quel momento. La memoria, che non entra nel merito della sussistenza o meno del reato di sequestro, non contiene attacchi di sorta ai giudici

.

Ultimo aggiornamento: 20:22

