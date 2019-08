Di Maio: «Stop agli attacchi della Lega, se vuole ministeri chieda»

Luigi Di Maio sfida Matteo Salvini sul rimpasto. Il leader del M5S attacca: «Se questi continui attacchi della Lega sono diretti a chiedere qualche ministro in più, lo chiedano pubblicamente e faremo una riflessione». Nel mirino del Caroccio c'è in primis Danilo Toninelli, titolare dei Trasporti. A stretto giro vengono poi Sergio Costa (Ambiente) ed Elisabetta Trenta (Difesa). Ma il fronte più caldo è proprio quello delle Infrastrutture soprattutto in vista della mozione sulla Tav che si discuterà in Senato il prossimo 7 agosto.

