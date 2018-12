Manovra, Delrio: un governo inconcludente tiene in ostaggio il Parlamento

«Un governo inconcludente, preda della confusione più totale, tiene in ostaggio il Parlamento continuando a rinviare le scelte». Lo afferma Graziano Delrio, presidente del gruppo Pd alla Camera, a proposito della legge di Bilancio. «Mentre Salvini e Di Maio - continua - cercano i modi per mascherare la marcia indietro su una manovra insensata e dannosa, che ha raccolto unanimi bocciature, trascorrono i giorni accrescendo ancora incertezze e sfiducia. Intanto l'economia s'è fermata e la disoccupazione cresce». «In sei mesi il governo di Lega e Cinquestelle ha già vanificato tanta parte degli sforzi fatti dagli italiani per uscire dalla crisi e riprendere la strada della crescita», conclude Delrio. © RIPRODUZIONE RISERVATA