Dl crescita, ok Cdm "salvo intese". Banche, non entrano le norme per i rimborsi ai truffati

«Vince la linea Di Maio in Consiglio dei ministri sul risarcimento dei risparmiatori truffati». Secondo quanto riferiscono fonti ben informate del M5s, nel decreto crescita non sono entrate le norme volute inizialmente da Tria che avrebbero modificato gli accordi assunti con le associazioni di risparmiatori. «Nessuna norma può essere inserita senza accordo delle associazioni» avrebbe detto Di Maio in Cdm. A questo punto il Presidente del consiglio ha assunto l'impegno di convocare le associazioni lunedì alle ore 12.



Nel decreto crescita non sono entrate le norme volute inizialmente dal ministro dell'economia Giovanni Tria che avrebbero modificato gli accordi assunti con le associazioni di risparmiatori. Secondo quanto riferiscono fonti M5s, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio in Consiglio dei ministri avrebbe detto che

nessuna norma può essere inserita senza accordo delle associazionì

. A questo punto il presidente del Consiglio Conte, riferiscono le fonti, ha assunto l'impegno di convocare le associazioni dei risparmiatori lunedì alle ore 12.

