Banche, accordo sui rimborsi ai truffati. «Norma domani nel dl crescita»

Sul dl crescita è stata raggiunta una intesa nel governo in vista del cdm di domani, nel senso di blindare i rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, riscrivendo la norma nel decreto crescita. E subito dopo emanare il decreto attuativo che dia il via alle erogazioni.

«I testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) sono da ieri sera alla Presidenza del Consiglio per approvazione nell'ambito del decreto sulle misure di rilancio della crescita economica, che sarà oggetto della riunione del Consiglio dei ministri in programma domani». Lo comunicano fonti del Mef.

Dl Crescita, Conte conferma CdM per la serata di giovedì

Ultimo aggiornamento: 18:51

