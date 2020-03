© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo del volontariato di Padova, nominata capitale europea del volontariato 2020, chiede con una lettera aperta inviata al Premier Giuseppe Conte maggiore chiarezza rispetto ai DPCM dell’8 e 9 marzo.Nella lettera firmata da Emanuele Alecci, Presidente Comitato Padova capitale europea del volontariato si legge “in nessuno dei Decreti emanati si fa riferimento diretto al mondo del volontariato che, a sua volta, sta riscontrando molti problemi nel capire quali decisioni prendere per ridurre al minimo l'impatto delle scelte nel sistema sociale e sanitario già messo alla prova. Nella provincia di Padova sono attive 6.400 organizzazioni no profit e oltre 350.000 sono operative in tutta Italia. Il numero di volontari sfiora il 10% della popolazione, con 5.500.000 persone attive nel volontariato. Le attività in cui queste organizzazioni sono impegnate vanno dall'assistenza sociale agli anziani, alle attività di dopo-scuola, al sostegno delle persone a rischio di emarginazione sociale, all'animazione sociale, culturale e sportiva. A seguito dei Decreti, già dal 24 febbraio, moltissime realtà hanno sospeso o fortemente limitato le attività”.E ancora “Per le associazioni e per i loro volontari è fondamentale poter ricevere indicazioni precise, e non di buon senso, per capire se possono proseguire l'attività e, in caso positivo, come ri-organizzarla sulla base delle esigenze di tutela della salute di tutti. I volontari rientrano tra le persone che possono muoversi per “motivi di necessità”? E' necessaria una dichiarazione del Presidente dell'associazione? Devono in qualche modo limitare il raggio d'azione, oltre a seguire le indicazioni previste dall'allegato 1 del DPCM? Chiediamo pertanto di poter prevedere tempestivamente una integrazione agli ultimi DPCM o un Decreto dedicato a normare la preziosa opera delle persone impegnate a titolo gratuito e volontario attraverso le migliaia di associazioni e organizzazioni del Terzo Settore attive nel nostro Paese”.